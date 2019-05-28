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محافظ القليوبية يتفقد أضخم محطة لمياه الشرب بالخانكة قبل افتتاحها يونيو المقبل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:05 ص
محافظ القليوبية يتفقد أضخم محطة لمياه الشرب بالخانكة قبل افتتاحها يونيو المقبل محافظ القليوبية يتفقد أضخم محطة لمياه الشرب بالخانكة
القليوبية - إبراهيم سالم
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أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، لمحطة مياه سرياقوس بالخانكة، والتى ستعمل بطاقة 145 ألف م3/ يوم بنظام المرشح الرملى الديناميكى، والتى تعد ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب بتكلفة 380 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بالمحطة 95% للأعمال المدنية، و95% للأعمال الكهروميكانيكية، وسيتم الانتهاء منها وتسليمها فى 31/6/2019.

 

وكان محافظ القليوبية، وجه اللواء ياسر حفناوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، بتجهيز المحطة وتمهيد الطرق المؤدية إليها وإزالة أى مخالفات سواء مبان زراعية أو قمامة، بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة والاستعداد لافتتاح المحطة فى أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء منها.

 

ويشارك فى الجولة لمهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


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