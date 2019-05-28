محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق وتوفير السلع استعدادا لعيد الفطر

وشدد محافظ الغربية ،على إعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان إنسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد وعدم حدوث إختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق "الحدائق العامة والملاهي والمتنزهات وكورنيش النيل"، وتكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات شرطة المسطحات المائية على ضفاف النيل بكفر الزيات وزفتى وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة إجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة.

كما وجه بإمداد العمل بمنافذ ومعارض بيع السلع الغذائية طوال أيام العيد والتي يبلغ عددها 311 منفذ منهم 254 ثابتة 57 متحركة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لبيع المواد الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبه 25% وزيادة المعروض من جميع المواد الغذائية والتموينية وذلك لمواجهة زيادة الطلب خلال أيام عيد الفطر.

وأكد محافظ الغربية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقي أيه شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد والعمل على حلها فوراً.