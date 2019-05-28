سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق وتوفير السلع استعدادا لعيد الفطر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:28 م
محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق وتوفير السلع استعدادا لعيد الفطر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق بين كافة القطاعات استعدادا لعيد الفطر المبارك، من خلال  توفير السلع الغذائية والإستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والإستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحياً وتوافرها ومطابقتها للمواصفات، ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها وأيضاً مراقبة محال عرض وبيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة وضمان سلامتها.

وشدد محافظ الغربية ،على إعداد  خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان إنسياب الحركة المرورية  خلال فترة  إجازة العيد وعدم حدوث إختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق "الحدائق العامة والملاهي والمتنزهات وكورنيش النيل"، وتكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات شرطة المسطحات المائية على ضفاف النيل بكفر الزيات وزفتى وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة إجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة.

كما وجه بإمداد العمل بمنافذ ومعارض بيع السلع الغذائية طوال أيام العيد والتي يبلغ عددها 311 منفذ منهم 254 ثابتة 57 متحركة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لبيع المواد الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبه 25% وزيادة المعروض من جميع المواد الغذائية والتموينية وذلك لمواجهة زيادة الطلب خلال أيام عيد الفطر.

وأكد محافظ الغربية أنه تم  تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقي أيه شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد  والعمل على حلها فوراً.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذى للوقاية من الأمراض

محافظ الغربية :جميعنا نعمل للصالح العام ولصالح أبناء المحافظة

محافظ الغربية: مساعدات بـ مليون و200 ألف جنيه لقرية سلامون ضمن "حياة كريمة"

محافظ الغربية: التعاقد مع شركة نقل جماعى لتوفير 52 اتوبيسا لنقل الركاب

عيد الفطر

مراقبه الاسواق

اخبار محافظه الغربيه

محافظ الغربيه

عيد الفطر المبارك


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة