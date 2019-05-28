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محافظ الجيزة: تطوير شارع ترسا ليكون محور مرورى موازى لشارع الأهرام

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:36 م
محافظ الجيزة: تطوير شارع ترسا ليكون محور مرورى موازى لشارع الأهرام رصف طرق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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استكملت محافظة الجيزة أعمال رصف شارع ترسا والذى يعد أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الأهرام، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن حى العمرانية يتابع على مدار اليوم أعمال استكمال الطبقه النهائية للرصف بالشارع، وذلك بداية من تقاطعه مع شارع المريوطية وحتى شارع المحولات .

وأشار راشد، إلى أنه تم دعم الشارع بـ80 عامود اناره حديث "ليد" اضافه الى قيام هيئة النظافة بزراعة الجزيرة الوسطى بالنخيل حيث تم دعمه بـ80 نخله لإضفاء لمسه جمالية على الشارع، لافتًا إلى أن الشارع ساهم بشكل ملحوظ فى تقليل الكثافات المرورية على شارع الاهرام فى الاتجاه القادم من المريوطية وحتى شارع المحولات حيث أصبح المحور المرورى الرئيسى لسكان مناطق ترسا والعروبة وعز الدين عمر واسباتس والثلاثينى والكوم الاخضر والمحولات وعدد كبير من قاطنى حى العمرانية .

وكلف راشد، حى العمرانية بسرعة إنجاز الأعمال للاستفادة من المحور المرورى إضافة إلى تطبيق أعلى معايير الجوده فى اعمال الرصف وتركيب البلدورات بالشارع .

وأكد راشد، على عدم السماح بأى تعديات للمنشآت التجارية بالشارع للحفاظ على المجهودات التى تمت به خاصة وأنه تم تنفيذ 42 قرار إزالة حتى الان بالشارع لإزالة كافه التعديات على خطوط التنظيم والتى كانت السبب الرئيسى فى ضيق الحارات المرورية بالشارع ووجود إشغالات على جانبى الطريق .

ومن جانب آخر وجه محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية برفع كفاءة إحدى الحدائق المتروكة بالمدينة استجابة لمطالب المواطنين لتكون متنفساً لهم حيث تم رفع أطنان من المخلفات من داخل الحديقة وتجميلها وتركيب وسائل للرى بها الى جانب دعمها بمساحات خضراء إضافية ودهان البلدورات وتهيئة مقاعد الجلوس لتكون مؤهلة لاستقبال المواطنين.

 


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