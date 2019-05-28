محافظ البحيرة: تخصيص أراضى زراعية لإقامة محطتين للصرف الصحى

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن استثناء مساحات من الأراضى الزراعية بمركز المحمودية لإقامة مشروعين للصرف الصحى، وتضمنت استثناء مساحة 625 مترا بقرية الربعمائة التابعة لقرية كوم النصر زمام جمعية بسنتواى مركز المحمودية تبرع أحد المواطنين لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

وكذلك استثناء مساحة 500متر الواقعة بقرية الربعمائة وعزبة المائة التابعة لقرية أريمون مركز المحمودية تبرع أحد المواطنين لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

وشدد محافظ البحيرة على دور المشاركة المجتمعية للعمل على تلبيه احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة بالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذى بالمحافظة .