محافظة البحر الأحمر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقتين لوجستيتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

وقع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقتين لوجستيتين على مساحة 120 فدانًا.

وقال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، فى بيان للمحافظة، أن تم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء منطقة لوجيستية في الغردقة على مساحة 60 فدانا، وكذلك منطقة أخرى في سفاجا على مساحة 60 فدانًا.

وأضاف المحافظ أن سفاجا ستصبح من أفضل المناطق اللوجيستية المتخصصة فى ظل وجود ميناء ضخم، وكذلك قربها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن الغردقة سوف يتم إنشاء منطقة لوجيستية متخصصة فى السياحة لخدمة شبكة الفنادق والسياح فى تلك المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ذلك يأتي في إطار استهداف الجهاز والوزارة تغطية كافة محافظات الجمهورية بالمناطق اللوجيستية والتجارية، مشيرًا إلى أنه تم طرح 10 فرص استثمارية، ومن المستهدف طرح 5 فرص أخرى قبل نهاية العام في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء.