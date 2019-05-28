مجلس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء قسم للتعليم الطبى بكلية الطب

سوهاج - محمود مقبول

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، على إنشاء قسم التعليم الطبى بكلية الطب البشرى كأول قسم من نوعه بكليات الطب على مستوى صعيد مصر.

وقال "عزيز" إن إنشاء قسم للتعليم الطبى يأتى استجابة للعديد من الاحتياجات الملحة على مستوى مهنة الطب وتدريس العلوم الطبية مثل تطوير المناهج الطبية والأساليب الحديثة فى التعليم والتعلم والتقويم، والزيادة المطردة فى كمية المعارف الطبية مما يستدعى التخطيط الدقيق لنواتج التعلم المستهدفة وتعزيز آليات التعليم الطبى المستمر، وذلك بهدف رفع جودة العملية التعليمية، وأيضا زيادة عدد طلاب البكالوريوس والدراسات العليا والأطباء الخريجين مما يستدعى العمل على توفير برامج تعليمية وتدريبية فى ظل الموارد المحدودة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب البشرى إن طب سوهاج، مثل جميع كليات الطب المصرية، تواجه تحديات فى التخطيط والتطبيق والتقويم لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة الجديد (2+5) والذى يتطلب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تطوير المناهج التعليمية وفقا للنظام التكاملى، وتطبيق طرق حديثة فى التعلم والتعليم والتقييم.

وأوضح أن الكلية تسعى نحو التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا وآليات التعليم الطبى المستمر والبحث العلمى فى مجالات التعليم الطبى وتجديد الاعتماد الأكاديمى، وهنا تتمثل أهمية إنشاء قسم للتعليم الطبى لإدارة التطوير المستمر لمنظومة التعليم الطبى بمختلف مراحله ومجالاته، بالتعاون مع الأقسام المناظرة فى مصر والمنطقة العربية والعالم، بما يساعد على تحقيق رؤية ورسالة الكلية.

وقال الدكتور السيد عبد الكريم مدير مركز تطوير التعليم الطبى، إن قسم التعليم الطبى يتكون من 7 وحدات تعمل فى تكامل تام وبالتعاون الوثيق مع كافة أقسام كلية الطب وهى وحدة تطوير المناهج ,وحدة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وحدة تقييم الطلاب والامتحانات، وحدة التعليم الإلكترونى، وحدة البحوث فى مجال التعليم الطبى، وحدة معمل المهارات الإكلينيكية، وحدة التعليم الطبى المستمر.

وأضاف "عبد الكريم" بأنه قد تم اعداد خطة تنفيذية متكاملة للقسم تشمل أهداف قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى والهيكل الوظيفى مع خطة تفصيلية للعاملين بالقسم.