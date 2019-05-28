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مجلس جامعة الزقازيق يوافق على انشاء كلية جديدة للعلاج الطبيعى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:43 م
مجلس جامعة الزقازيق يوافق على انشاء كلية جديدة للعلاج الطبيعى الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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وافق مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبد البارى، اليوم الثلاثاء، على إنشاء كلية للطب البشرى بفاقوس وكلية للعلاج الطبيعى وبرنامجى الدبلومة المهنية لإعداد القيادات التربوية، وإعداد المعلم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)  وإنشاء وحدة لمواجهة التطرف الفكرى وإدراجها ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة.

 

وقدم رئيس جامعة الزقازيق التهنئة إلى أعضاء المجلس وأسرة الجامعة بحلول عيد الفطر المبارك، كما قدم التهنئة لعمداء الكليات بحصول الجامعة على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف ليدن 2019، بالإضافة إلى حصول الجامعة على 4 من جوائز الدولة التشجيعية وجائزة المرأة التقديرية لهذا العام وسيتم تكريمهم فى عيد العلم.

 

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور عبد السلام عيد عبد السلام لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة2019 بتعيينه عميد لكلية الطب البشرى لمدة ثلاث سنوات، كما كرم الدكتور عبد المنعم أبو شرخ القائم بعمل عميد الكلية السابق لأدائه المتميز وجهده وإخلاصه خلال فترة توليه المسئولية وأهداه درع الجامعة، وهنأ كلية الطب بصدور القرار الوزارى رقم1483  لسنة2019 بتعديل اللائحة الداخلية (لمرحلة البكالوريوس 5+2) بنظام الساعات المعتمدة، وقدم التهنئة أيضا إلى لمياء عبد المطلب بتكليفها بالقيام بعمل أمين عام الجامعة ندباً.


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