سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون المحال العامة لمرجعته

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:11 م
مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون المحال العامة لمرجعته المستشر حسن شلال
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة  مشروع قانون المحال العامة لمراجعته .

وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إنه تم تشكيل لجان للانتهاء من مراجعة المشروعات المعروضة على القسم على وجه السرعة لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

وتضمنت مناقشات النواب الموافقة على مواد العقوبات في القانون وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي:

"يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف"، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة.

وفي المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال "مينمم تشارج" قيمته لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه.

ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رسميًا.. تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون الجمارك الجديد

تعرف على أبرز 10 قوانين انتهى تشريع مجلس الدولة من مراجعتها

ننشر أهم وأبرز القوانين المعروضة أمام تشريع مجلس الدولة لمراجعتها

تشريع مجلس الدولة ينظر مشروع قانون "تنمية المشروعات".. تعرف على أبرز المواد

تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون المعاشات وإنشاء صندوق للتأمين

"تشريع مجلس الدولة" ينتهى من مراجعة 8 قوانين هامة.. تعرف عليها

مجلس الدولة

تشريع مجلس الدولة

مشروع قانون المحال اعامة

مجلس النواب

عقوبات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة