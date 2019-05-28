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مجلة أمريكية تختار رحلات "النيل كروز" فى مصر بين أفضل خمسة حول العالم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:23 م
مجلة أمريكية تختار رحلات "النيل كروز" فى مصر بين أفضل خمسة حول العالم سياحة _ أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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اختارت مجلة كوندى ناست ترافيلر الأمريكية الشهيرة والمتخصصة فى السياحة والسفر، رحلات النيل كروز فى الأقصر وأسوان من بين أفضل خمس أماكن حول العالم تقوم فيها برحلة بحرية عبر البواخر، وقالت فى تقريرها " هذه الأماكن يجب إضافتها إلى قائمتك، فهى ذات خبرة مثالية فى السفر عبر السفينة".

وجاءت رحلات النيل كروز فى مصر فى الاختيار الثانى للمجلة بعد المكسيك، وأشار التقرير إلى أنه حتى عام 2015 ، كانت تلك الرحلات متوقفة لإجراءات تتعلق بالسلامة، ولكن في السنوات الأخيرة، أعيد فتح نهر النيل وأصبح للزوار حرية التنقل مرة أخرى بين القاهرة والأقصر.

وأشار المقال إلى أن هناك أكثر من 300 سفينة سياحية تعمل فى نهر النيل يمكن أن تختار واحدة منها لتعيش رحلة لن تنساها، تتوقف خلالها فى الأقصر وإدفو وكوم أمبو وأسوان لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية الخالدة.

وتشمل الرحلات الاستكشافية خارج السفينة زيارات إلى معبد دندرة بالقرب من قنا وجزيرة الفانتين، إلى جانب المغامرات الأثرية، ستكون قادرًا على معرفة أسرار التحنيط في الأقصر، وسيزهلك أن المصريين القدماء قاموا بتحنيط القطط والتماسيح.


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الاقصر

اسوان

الحضارة الفرعونية

رحلات النيل كروز


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