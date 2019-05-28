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متخليش حد يتريق عليه....اعرفي ازاي تعالجي التلعثم عند طفلك

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:30 ص
متخليش حد يتريق عليه....اعرفي ازاي تعالجي التلعثم عند طفلك طفل -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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"بيتأتأ فى الكلام وعلى طول زعلان وأصحابه بيتريقوا عليه "وهى المشاكل التى يعانى منها أطفال التلعثم وتؤثرعلى حياتهم وتواصلهم مع الآخرين وهنا يجب أن يكون للأبوين دور فى مساعدة طفلهم لتخطى هذه المشكلة وعلاج التلعثم وتعزيز ثقته بنفسه.

وحسب ما ذكر موقع mayoclinic فأن طرق التعامل وعلاج التلعثم عند الاطفال هى:

 

طفل

طفل
 

 

1:قد يساعدك اخصائى التخاطب فى علاج طفلك من التلعثم وذلك عن طريق التحدث معه ببطء ومساعدته على نطق الحروف مضبوطة .

2: عزز ثقته بنفسه وأشعره دائما أنك تفهمه وتسمعه وساعده على التحدث دون خجل أو خوف من طريقة حديثه.

3:انصت لطفلك باهتمام وحافظ على التواصل بالعينين عند الحديث معه.

4:اصبرعليه ولا تستعجله فى نطق الكلمات ولا تشعره انك منزعج من طريقة كلامه ونطقه للحروف والكلمات.

5: خصص وقتا للكلام مع طفلك بعيدا عن أى عوامل تشتت أفكاره .

تلعثم

تلعثم
 

 

6:تحدث معه ببطء وهدوء فقد يقلدك وتساعده على التخلص من طريقته فى الكلام.

7: اجتهد في الحفاظ على هدوئك و ابذل جهدك لخلق مناخ هادئ مريح في المنزل ليشعر طفلك براحة وحرية كبيرة فى التحدث.

8:حاول ألا تسلط الضوء على التلعثم في أثناء التفاعل اليومي، ولا تعرض طفلك للمواقف التي تشعره بالإلحاح أو الضغط أو الحاجة إلى العجلة أو التي تطلب تحدثه أمام الناس.

 


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تلعثم

التلعثم عند الاطفال

الطفل

تاخر الكلام


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