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الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:19 م
خالد صلاح
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مباحث التموين تضبط 17 قضية تموينية بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:14 م
مباحث التموين تضبط 17 قضية تموينية بالبحر الأحمر حملة تموينية- ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من تحرير 17 قضية تموينية متنوعة، خلال حملة شنها قسم مباحث التموين بمدينة الغردقة، تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة .
 
كان تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، اخطارا من العقيد حسين عيطه رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط 17 قضية تموينية، بينهم 4 قضايا عدم حمل شهادة صحى، و 3 قضايا عدم اعلان عن اسعار، و 3 قضايا إدارة محل بدون ترخيص، كما تم ضبط قضية خبز ناقص الوزن، واخرى ميزان معطل .
 
من جانب أخر، شن قسم شرطة المرافق حملة مكبرة بشوارع مدينة الغردقة، أسفرت عن ضبط عدد 12  قضيه رفع إشغال فوري، و2 إشغال طريق، و قضيتين إدارة محل بدون ترخيص، و3 قضايا بائع متجول.
 
بينما قامت مباحث المصنفات، بحملة اسفرت عن ضبط محلين لادارة خدمات محمول بدون ترخيص، و إدارة مطعم بدون ترخيص، و إدارة كافيه بدون ترخيص.
 
و فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 74 مخالفة تم التصالح فيها، و9 مخالفات بدون رخصة قيادة، ومخالفتين بدون تسير، و 180 حالة انتظار خاطئ، 3 موقف عشوائي، و 13 مخالفات متنوعة، و 17  دراجات بخارية، و 73  حالات تجاوز السرعة، بإجمالي المخالفات 371 .
 
ومن جانب اخر، قامت مباحث البحر الاحمر، بفحص 80 مشتبه فيهم، وجارى اتخاذ اللازم حيال الايجابى منهم .
 
 
 

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