مباحث التموين تضبط 17 قضية تموينية بالبحر الأحمر

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من تحرير 17 قضية تموينية متنوعة، خلال حملة شنها قسم مباحث التموين بمدينة الغردقة، تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة .
كان تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، اخطارا من العقيد حسين عيطه رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط 17 قضية تموينية، بينهم 4 قضايا عدم حمل شهادة صحى، و 3 قضايا عدم اعلان عن اسعار، و 3 قضايا إدارة محل بدون ترخيص، كما تم ضبط قضية خبز ناقص الوزن، واخرى ميزان معطل .
من جانب أخر، شن قسم شرطة المرافق حملة مكبرة بشوارع مدينة الغردقة، أسفرت عن ضبط عدد 12 قضيه رفع إشغال فوري، و2 إشغال طريق، و قضيتين إدارة محل بدون ترخيص، و3 قضايا بائع متجول.
بينما قامت مباحث المصنفات، بحملة اسفرت عن ضبط محلين لادارة خدمات محمول بدون ترخيص، و إدارة مطعم بدون ترخيص، و إدارة كافيه بدون ترخيص.
و فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 74 مخالفة تم التصالح فيها، و9 مخالفات بدون رخصة قيادة، ومخالفتين بدون تسير، و 180 حالة انتظار خاطئ، 3 موقف عشوائي، و 13 مخالفات متنوعة، و 17 دراجات بخارية، و 73 حالات تجاوز السرعة، بإجمالي المخالفات 371 .
ومن جانب اخر، قامت مباحث البحر الاحمر، بفحص 80 مشتبه فيهم، وجارى اتخاذ اللازم حيال الايجابى منهم .
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