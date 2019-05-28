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ما هى نسبة الأكسجين الطبيعية فى الجسم ومتى يكون انخفاضها مؤشر خطر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:00 م
ما هى نسبة الأكسجين الطبيعية فى الجسم ومتى يكون انخفاضها مؤشر خطر معدل الأكسجين - أرشيفية
كتبت إيناس البنا
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مستوى الأكسجين الطبيعى فى الدم هو 95 إلى 100%، ويتم معرفة النسبة من خلال قياسها بواسطة مقياس تأكسد النبض، كما ذكر موقع " reference".

مقياس تأكسد النبض يتم من خلال جهاز صغير يتم غرسه بالإصبع ويقيس تشبع الأكسجين فى الدم، وهو مقياس يعتبر عادة ما يعادل مستويات الأوكسجين فى الدم.

أى مستوى الأكسجين أقل من 90% يعتبر منخفضا، نقص الأكسجين أو انخفاض مستويات الأوكسجين فى الدم يمكن أن يكون بسبب مرضا أو بسبب انسداد مجرى الهواء، أو بعض الأدوية إذا انخفضت مستويات الأوكسجين فى الدم بنسبة تصل إلى 80% فقد يعانى الشخص من تلف فى القلب أو الدماغ، بالإضافة إلى استخدام مقياس تأكسد النبض والذى يستخدم الضوء لتقدير مستويات الأكسجين فى الدم، غالبًا ما يتم اختبار مستويات الأكسجين أيضًا عن طريق اختبار غازات الدم الشريانى، فى هذا الاختبار يتم سحب الدم من الشريان واختباره ليس فقط لمستويات الأكسجين، ولكن أيضًا من أجل معرفة نسبة ثانى أكسيد الكربون والحموضة.

 

جهاز قياس الاكسدين بالجسم
جهاز قياس الأكسجين بالجسم

 

أعراض انخفاض مستويات الأكسجين

أعراض انخفاض مستويات الأكسجين فى الدم تشمل ضيق التنفس، خاصة عندما يحدث فجأة، يصاحبه الصداع والسعال واحتباس السوائل، وقد تشير هذه الأعراض إلى وجود وذمة رئوية على ارتفاعات عالية، والتى يمكن أن تكون قاتلة، يجب أيضًا علاج ضيق التنفس الشديد من قبل الطبيب على وجه السرعة.

 

تفيد الحصول على قيم الأكسجين للتحقق من وظائف الرئة وفحص أمراض الرئة أو التنفس الحاد، مثل التليف الكيسى والربو ومرض الانسداد الرئوى المزمن. يقيس هذا الاختبار أيضًا حموضة الدم ومستويات غازات الدم الأخرى.


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الاكسجين فى الدم

انخفاض الاكسجين

تأكسد النبض

ضيق التنفس


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