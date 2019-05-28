مالى تحقق مليارى دولار من صادرات الذهب بزيادة 15% خلال عام

كتبت - هناء أبو العز

قال المعهد الوطنى للإحصاء فى دولة مالى، إن صادرات مالى من الذهب زادت 15.4% خلال العام الأخير، وصولا إلى 61 طنا و630 كيلو جراما خلال 2018 من مستوى 53 طنا و400 كيلو جرام فى العام السابق، وهو ما يعود بشكل رئيسى إلى ارتفاع التعدين الصناعى.

وأظهرت أرقام نشرها المعهد ونقلها موقع "صحراء ميديا"، أن قيمة صادرات مالى من الذهب ارتفعت إلى 1.46 تريليون فرنك إفريقى، بما يوازى 2.4 مليار دولار خلال العام الماضى، وذلك مقابل 1.28 تريليون فرنك أفريقى فى 2017.

وجاء كل الذهب المسجل تقريبا من التعدين الصناعى، بينما تم تسجيل 800 كيلو جرام فقط من التعدين الحرفى. وتُعد مالى ثالث أكبر منتج للذهب فى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا وغانا.