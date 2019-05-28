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مادورو يأمل فى التوصل لحل سلمى للنزاع الفنزويلى فى أوسلو

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:41 ص
مادورو يأمل فى التوصل لحل سلمى للنزاع الفنزويلى فى أوسلو نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كتب وكالات
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أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن ثقة سلطات بلاده من إمكانية التوصل لحل سلمى للنزاع فى البلاد بالمحادثات الجارية مع المعارضة فى أوسلو ، وفقا لوكالة " سبوتنيك" .

وقال مادورو فى حديث بث على "توتير": "يترأس وفدنا الموجود فى النرويج اليوم، نائب الرئيس، خورخى رودريغيز يرافقه الحاكم هيكتور رودريغيز ووزير الخارجية خورخى أرياس… نعتقد أنه بوسعنا إيجاد حل ديمقراطى وسلمى للنزاع فى فنزويلا".

هذا ودعت السلطات النرويجية، يوم الخميس الماضي، مرة أخرى ممثلى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذى نصب نفسه بشكل غير قانونى رئيسًا مؤقتًا للبلاد، لعقد الجولة الثانية من المفاوضات لحل الأزمة فى البلاد، حسب ما أفادت به وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر فى البرلمان النرويجي.

يذكر أن الأزمة فى فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية فى البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التى جرت فى العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.

 

 


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