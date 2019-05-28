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لو طفلك حرارته مرتفعة.. اعرفى امتى لازم توديه للدكتور؟

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:30 ص
لو طفلك حرارته مرتفعة.. اعرفى امتى لازم توديه للدكتور؟ الحمى عند الاطفال
كتبت فاطمة خليل
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ارتفاع درجة الحرارة والحمى أو السخونية من الأشياء التى تحدث لكل الأطفال، وكثير من الأمهات يلجأن لتخفيف الحرارة بالأدوية الخافضة للحرارة والكمادات الباردة بدون استشارة الطبيب، ولكن هناك حالات يحتاج فيها الطفل للذهاب للطبيب عند ارتفاع حرارته.
 
ذكر موقع parent أن الحمى والأعراض المصاحبة لها، مثل الاحتقان أو القيء ، هي طريقة طفلك في مكافحة العدوى.
 
أسباب_الحمى
هناك حالات يجب أن يذهب طفلك إلى طبيب الأطفال عند ارتفاع الحرارة وهذه الحالات هى: 
 
-إذا استمرت الحمى أكثر من يوم، أو إذا كانت الأعراض الأخرى تتداخل مع قدرة الطفل على الراحة وتناول الطعام بشكل جيد ، أو إذا أخبرتك غريزة الأمومة بأن هناك خطأ ما.
 
- إذا كان عمر طفلك أقل من شهرين وأصيب بالحمى ، فستحتاج إلى أن تأخذ الأمر بجدية أكبر وأن يتم فحصه فورًا .
 
- عند الأطفال حديثي الولادة ، سيكون من الأصعب بكثير معرفة أي أنواع العدوى التى أصابت طفلك.

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