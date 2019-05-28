لو خايف يجيلك زهايمر.. 10 أطعمة تعزز قوة ذاكرتك وتمنع شيخوخة المخ

كتبت أمل علام

المخ هو أهم عضو في الجسم، فهو مسئول عن ضربات قلبك، وإفراز الهرمونات، وتنظيم ضغط الدم، المخ هو أيضا أحد الأعضاء التي تستخدم حوالي 20% من السعرات الحرارية في الجسم، هذا هو السبب في أن جسمك يحتاج إلى ما يكفي من الطاقة للحفاظ على التركيز طوال اليوم.

يحتاج المخ إلى بعض العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن الأخرى، لتوفير الطاقة والحماية من أمراض المخ مثل شيخوخة الدماغ واضطرابات التنكس العصبي.

وقالت صحيفة boldsky الهندية ، إن استهلاك هذه الأطعمة لن يؤدي فقط إلى تحسين الذاكرة ، ولكن أيضا تساعد على تركيزك..

تعرف على أهم الأطعمة لتعزيز الذاكرة..

1. التوت..

يحتوى التوت مع مضادات الأكسدة التي تشمل الكاتشين، كيرسيتين، الأنثوسيانين، وحمض الكافيين، أظهرت دراسة أن المركبات المضادة للأكسدة في التوت لها العديد من الآثار الإيجابية على الدماغ بما في ذلك تحسين التواصل بين خلايا الدماغ، وتأخير الأمراض التنكسية العصبية المرتبطة بالعمر، وتعزيز التعلم والذاكرة.



الافوكادو

2. الأفوكادو..

الأفوكادو مصدر جيد للدهون غير المشبعة الأحادية التي تدعم وظائف المخ، وتقلل من خطر التدهور المعرفي، بالإضافة إلى ذلك، يساعد وجود فيتامين K والفولات في الأفوكادو على تحسين الوظيفة الإدراكية. المصادر الأخرى للدهون غير المشبعة الأحادية هي اللوز ، وبذور الشيا ، والجوز.

3. الأسماك الدهنية..

تعتبر الأسماك الدهنية مثل الماكريل، والسلمون والتونة، والسردين، والرنجة، مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 على تحسين خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية، وفقا لدراسة، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون أوميجا 3 قد زادوا من تدفق الدم في المخ.



10 اطعمة تعزز ذاكرتك .. تعرف عليها

4. المكسرات ..

المكسرات غنية بفيتامين E والأحماض الدهنية" أوميجا 3 "،التي تحمي خلايا المخ من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة، وجدت دراسة أن زيادة تناول المكسرات والحبوب تم ربطها بتحسن وظائف المخ في السن الأكبر.



البروكلى

5. البروكلي..

هو مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين ك، فيتامين ك هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، والذي يرتبط بتحسين الذاكرة لدى كبار السن، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016.

6. البيض..

البيض هو غذاء آخر يعزز الذاكرة ، يحتوي على كمية جيدة من فيتامينات ب مثل فيتامين ب 6 ،وفيتامين ب 12، وحمض الفوليك، أظهرت دراسة بحثية أن هذه الفيتامينات تؤخر التراجع المعرفيوتمنع تدهور المخ.

7. الشيكولاته الداكنة..

مسحوق الكاكاو المستخدم لصنع الشيكولاته الداكنة يحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة، والكافيين، تتراكم الفلافونويد في الشيكولاتة في منطقة الدماغ التي تتعامل مع الذاكرة والتعلم، يقول الباحثون إن هذه المركبات تزيد من قوة الذاكرة، وتبطئ التراجع العقلي المرتبط بالعمر. 8. القهوة..

تحتوي القهوة على الكافيين، ومضادات الأكسدة، التي لها آثار إيجابية على عقلك، يزيد الكافيين من حالة تأهب الدماغ عن طريق منع الأدينوزين، وهي مادة كيميائية تجعلك تشعر بالنعاس، كما أنه يعزز السيروتونين، وهو ناقل عصبي جيد.



الشاى الاخضر

9. الشاي الأخضر ..

يعتبر الشاي الأخضر مشروبًا آخر يعزز الذاكرة، وقد وجد أنه يحسن الأداء، واليقظة، والذاكرة ،والتركيز، يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني يسمى L-theanine يزيد من نشاط الناقل العصبي GABA، الذي يساعد في تقليل القلق ويجعلك تشعر بالراحة.

10. البرتقال..

يعتبر البرتقال مصدرا كبيرا لفيتامين C، وهو عامل وقائي في التدهور العقلي، فيتامين (C) هو أحد مضادات الأكسدة القوية في مكافحة الجذور الحرة التي تضر خلايا الدماغ، وفقا لدراسة ، يمكن أن استهلاك كميات كافية من الأطعمة الغنية بفيتامين C المضادة للتدهور العقلي المرتبط بالعمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بصرف النظر عن تناول الأطعمة التي تعزز الذاكرة، من الضروري أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم، والحفاظ على رطوبة الجسم، وممارسة الرياضة يوميًا، وتقليل الإجهاد.