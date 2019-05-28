سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لومير: أى صفقة بين رينو وفيات يجب أن تحمى الوظائف الفرنسية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:27 ص
لومير: أى صفقة بين رينو وفيات يجب أن تحمى الوظائف الفرنسية رينو _ أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لإذاعة آر.تي.إل اليوم الثلاثاء إن فرنسا يجب أن تحمي مصالحها ووظائفها في أي اندماج بين رينو وفيات، حتى إذا كانت حصة فرنسا في رينو ستقل تلقائيا.

وقال لومير إن الحكومة الفرنسية ستسعى إلى "أربع ضمانات" في صفقة رينو وفيات، تتضمن حماية الوظائف الفرنسية وضمان التمثيل الجيد لفرنسا في مجلس إدارة الكيان الجديد وضمان ريادة رينوفيات في تطوير البطاريات الكهربائية.

وقال أولا: الوظائف الصناعية والمواقع الصناعية، أبلغت رئيس رينو بكل وضوح أنها أولى الضمانات التي أريدها منه في مستهل هذه المفاوضات، ضمان الحفاظ على الوظائف الصناعية والمواقع في فرنسا.

وأكد لومير أنه في حالة المضي في الصفقة، فإن حصة فرنسا في رينو ستقل إلى 7.5% من 15% حاليا ويريد لومير تعهدا من رئيس رينو جان-دومينيك سينار بعدم إغلاق أي من مصانع رينو في فرنسا، وأن مصالح فرنسا ستكون ممثلة جيدا في قيادة شركة رينوفيات الجديدة.

عرضت فيات كرايسلر على رينو أمس الاثنين اندماجا متكافئا لمعالجة تكاليف التغيرات التكنولوجية والتنظيمية واسعة النطاق عبر إنشاء ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيات كرايسلر تؤكد إجراء محادثات اندماج مع رينو الفرنسية

ماكرون وآبى يناقشان مستقبل تحالف رينو ونيسان وتحقيقات غصن

"رينو كادجار" تحصد لقب الأعلى مبيعا بفئتها داخل مصر فى 2018

رينو تجرى محادثات بشأن كيان تحالف جديد مع نيسان وميتسوبيشى

المصرية العالمية للسيارات تقيم حفلًا لتكريم عملاء رينو

فرنسا

رينو

سيارات رينو

اخبار السيارات

فيات

اخبار الاقتصاد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة