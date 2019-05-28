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لليوم الثانى.. استقبال اعتذارات الأعضاء عن المشاركة بامتحانات الثانوية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:31 ص
لليوم الثانى.. استقبال اعتذارات الأعضاء عن المشاركة بامتحانات الثانوية امتحانات الثانوية _أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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تواصل لجان الإدارة فى المديريات التعليمية استقبال اعتذارات المعلمين غير الراغبين فى المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة، وسط إقبال متزايد فى اليوم الثانى لفتح باب الاعتذارات، حيث شهدت مقرات استقبال طلبات الاعتذار إقبال ملحوظ من المعلمين.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة لـ" اليوم السابع"، إنه سيتم تطبيق الضوابط فى قبول الاعتذارات خاصة على مقدرى الدرجات، لافتة إلى أن مقدرى الدرجات فى حاجة إليهم للعمل داخل الكنترولات وخاصة معلمى الصف الثالث الثانوى العام، مطالبة من أعضاء هيئة التدريس فى الثانوية العامة عدم الاعتذار إذا لم تكن هناك ظروف قهرية، قائلة: هذه مهمة وطنية عليهم المشاركة فيها.

وأوضحت المصادر، أن لجان الإدارة تفحص طلبات الاعتذار للمتقدمين قبل الموافقة على قبول الاعذار، على أن يتم إعفاء المعلم من المشاركة فى الامتحانات وفقا للضوابط المحددة.

الجدير بالذكر، أن ضوابط الاعتذارات تتمثل فى وجود حالة مرضية أو ندب كلى الزوجين لأحدهم حق الاعتذار، أو وجود طفل رضيع لدى المعلمة، أو عمل الزوج فى منطقة نائية أو سفرة خارج البلاد.

 

 


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