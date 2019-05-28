لجان مرورية على 204 آلاف فدان طماطم صيفية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق

واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف لجانها الفنية والإرشادية لمتابعة محصول الطماطم الصيفى بإجمالى مساحات تقترب من 204 ألف لزيادة انتاج الطماطم الصيفية والمعروض بالأسواق .

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية ،أن من اهم العمليات الجيدة فى متابعة محصول الطماطم الصيفى، استمرار خدمة الزراعات الصيفية المبكرة من عزيق ورى ومكافحة، إضافة دفعة السماد الأخيرة، ومتابعة طرق الرى المنتظم مع الحرص لعدم وصول المياه إلى موضع الثمار.

وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية، أنه من اهم الممارسات الجيدة أيضا لمتابعة محصول الطماطم، إضافة الدفعة الثالثة من السماد بمعدل "200 كجم سلفات نشادر + 50 كجم سلفات بوتاسيوم" للفدان للعروة الصيفية العادية، الاهتمام بمكافحة سوسة الطماطم وديدان الثمار، بدء زراعة العروة الصيفية المتأخرة للطماطم فى غرب الدلتا .

فيما تواصل الإدارة العامة للخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حملاتها المرورية على جميع الخضروات لزيادة الإنتاج المعروض فى الأسواق، وزيادة الإنتاج الكمى والكيفى خلال الفترة الحالية، من خلال تكثيف حملاتها المرورية على حقول الخضروات، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين.