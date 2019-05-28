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لافروف: روسيا تؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:51 ص
لافروف: روسيا تؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان لافروف
وكالات
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اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن روسيا تؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء . .
 
وقال لافروف خلال جلسة مكرسة لمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان: "روسيا مقتنعة بأن النزاع في أفغانستان ليس له حل عسكري. والطريقة الوحيدة الممكنة للتسوية هي التوصل إلى سلام من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. نحن نؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من البلاد، وندعو جميع الأطراف الأفغانية إلى بدء المفاوضات في أسرع وقت ممكن بمشاركة مجموعة واسعة من القوى الاجتماعية والسياسية".
 
منذ عام 2001، تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعملية في أفغانستان ضد طالبان وغيرها من الجماعات. هذه الحملة العسكرية كانت الأطول في تاريخ القوات المسلحة الأمريكية. في عام 2018 ، قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة للعمل في جنوب آسيا ، والتي تشمل مشاركة بلدان المنطقة بنشاط أكبر في حل النزاع في أفغانستان.
 

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