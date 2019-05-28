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كونوكو فيليس ترى ضعف أسعار الغاز المسال قضية قصيرة الأجل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:28 ص
كونوكو فيليس ترى ضعف أسعار الغاز المسال قضية قصيرة الأجل حقل غاز طبيعى _ أرشيفية
رويترز
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قال الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس اليوم الثلاثاء إن الشركة تتوقع أن تتحسن أسعار الغاز الطبيعي المسال الضعيفة حاليا مع سحب الطلب المتنامي فائض الإمدادات في السوق.

وقال ريان لانس خلال مؤتمر في استراليا "أسعار الغاز المسال ضعيفة جدا الآن، لكننا نعتقد أنها ظاهرة قصيرة الأجل".

تدير كونوكو فيليبس محطة داروين للغاز المسال في شمال استراليا وطاقتها 3.7 مليون طن سنويا ومحطة استراليا باسفيك على الساحل الشرقي وطاقتها تسعة ملايين طن.

وتتوقع الشركة أن تأخذ مع شركائها في وقت لاحق من العام قرارا نهائيا بشأن الاستثمار في تطوير حقل الغاز باروسا لتوفير الإمدادات لمحطة داروين بعد نفادها من المصدر الحالي حقل بايو أوندان في بحر تيمور في حوالي العام 2022.

وقال لانس إن مشتري الغاز المسال استغلوا ضعف الأسعار حاليا، حيث نزلت إلى أقل مستوى في ثلاثة أعوام لما دون الخمسة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، لمطالبة الموردين بعقود أقصر أجلا وحرية تسعير أكبر.

وقال "سوق اليوم هي سوق مشترين على المدى الطويل، نتوقع أن يتقلص فائض الإمدادات الحالي بحلول منتصف العقد المقبل".


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