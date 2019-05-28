كوريا الجنوبية تستبدل النفط الإيرانى بالخام الروسى

وكالات الأنباء

زادت أكبر شركة طاقة فى كوريا الجنوبية "إس كيه إنوفيشن" وارداتها من النفط الروسى ودول أخرى مؤخرا، وذلك لتعويض فاقد النفط الإيرانى الحاصل بعد انتهاء الإعفاءات من العقوبات الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذى فى الشركة تشوي نام كيو، حسب موقع روسيا اليوم، إن "حصة المكثفات الإيرانية مرتفعة، لكن جرى استبدالها بنفط خام من روسيا وكازاخستان، وننوع مصادر نفطنا".

وكان على كوريا الجنوبية العثور على موردين جدد بعد الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية ضد طهران، والتى استهدفت قطاع النفط الإيرانى، حيث تسعى واشنطن لخفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر مستوردى النفط الإيرانى، وخاصة الخفيف الذى يستخدم لإنتاج وقود السيارات.

وبدأت سيول الاستعداد لانقطاع إمدادات النفط من إيران العام الماضى، وأنفقت حوالى 9 مليارات دولار لشراء واختبار حوالى 23 نوعا مختلفا من النفط من 15 دولة.