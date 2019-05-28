كوريا الجنوبية تخطط لبناء 18 منشأة لإنتاج الهيدروجين حتى عام 2022

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ذكرت وزارة الصناعة فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها تخطط لبناء 18 منشأة لإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2022 تماشيا مع رؤية الحكومة لاستخدام الموارد كمصدر طاقة رئيسى للبلاد للسيارات والاستخدامات اليومية الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة أن أعمال البناء ستبدأ لثلاثة مصانع فى سول وتشانجوون وسامشوك هذا العام، وسيتم استكمالها فى عام 2020، وسيزيد العدد تدريجيا.

وأشارت الوزارة إلى أن المنشآت ستستخدم الغاز الطبيعى المسال لإنتاج الهيدروجين الذى سيتم تزويده لمحطات الحافلات القريبة التى تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، أو مراكز الشحن الأخرى.



وتتحرك كوريا الجنوبية لبناء البنية التحتية لتوسيع إمدادات الهيدروجين بما يتماشى مع سياسة الطاقة الجديدة.



وستكون كل منشأة قادرة على إنتاج حوالى 1000 إلى 1300 كيلوجرام من الهيدروجين على أساس يومي، وهذا ما يكفى لتوفير ما يصل إلى 40 حافلة تعمل بالهيدروجين.



وسبق أن ذكرت الوزارة أن العدد التراكمى للمركبات المنتجة التى تعمل بالهيدروجين بحلول عام 2040 فى كوريا الجنوبية سيصل إلى 6.2 مليون وحدة.



وإلى جانب الجهود المبذولة لزيادة عدد منشآت الإنتاج، تتحرك الوزارة أيضا لبناء المزيد من محطات شحن الهيدروجين، وسيصل عدد محطات الشحن الذى يبلغ حاليا 14 محطة فقط العام الماضي، إلى 310 محطات فى 2022 و1000 محطة بحلول عام 2040.