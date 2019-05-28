كوريا الجنوبية تؤكد على موقفها من تسمية البحر الأصفر عقب إشارة ترامب

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أوضحت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنه يجب الإشارة إلى المسطح المائى بين شبه الجزيرة واليابان على أنه "البحر الشرقى وبحر اليابان معا". جاء هذا التعقيب بعد إشارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إليه بالاسم اليابانى فقط.

وذكر ترامب بحر اليابان، خلال اجتماعه مع القوات الأمريكية فى اليابان، ووصفه بأنه منطقة تقع ضمن مسؤوليات دورياتهم.



وفى هذا الشأن، قال كيم إن-تشول المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - فى مؤتمر صحفى دورى - "موقفنا ثابت وواضح فيما يتعلق بتسمية البحر الشرقي"، وأضاف أنه يجب استخدام اسم البحر الشرقى مع بحر اليابان بشكل مشترك.



ودعت سول رسامى الخرائط من جميع أنحاء العالم إلى وضع كلا الاسمين على الخرائط.



ويؤكد الخبراء فى سول أن البحر الشرقى هو الاسم الأقدم للمسطح المائى فى حين أصبح اسم بحر اليابان معروفًا بعد استعمار اليابان لشبه الجزيرة فى الفترة ما بين عامى 1910 و1945.