سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تبدأ خطوات المصادقة على اتفاق "أوسمكا" مع الولايات المتحدة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:13 م
كندا تبدأ خطوات المصادقة على اتفاق "أوسمكا" مع الولايات المتحدة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
أ ش أ
إضافة تعليق

قدمت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مجلس العموم مقترح "الطرق والوسائل" في خطوة أولى نحو تقديم مشروع قانون المصادقة على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمكسيك والمعروف باسم "أوسمكا".

 

وقالت الوزيرة الكندية - للبرلمان - إن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كامل على واردات الفولاذ والألومينيوم من كندا مهدت الطريق أمام المصادقة الرسمية على اتفاق التجارة الحرة الجديد الذي يحل مكان اتفاق التجارة الحرة السابق لأميركا الشمالية المعروف اختصارا ب"نافتا"، مضيفة أن كندا تسير - جنبا إلى جنب - مع الولايات المتحدة، قدر الإمكان، في المصادقة على الاتفاق الجديد.

 

وقالت وزيرة الخارجية إنها ستلتقي - قريبا - بأعضاء الحكومة لإطلاعهم على الخطوات التشريعية الضرورية للمصادقة على الاتفاق الجديد.

 

يذكر أن المقترح الذي تم تقديمه يمثل ضرورة بسبب تناولع الإجراءات المالية والضريبية التي يجب أخذها بالاعتبار في إطار اتفاق التجارة الحرة الجديد بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

 

ومن المنتظر أن يزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بعد غد الخميس العاصمة الفدرالية أوتاوا حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء جستن ترزدو ووزيرة الخارجية لمناقشة المسار التشريعي المتبع في الدولتين من أجل المصادقة على اتفاق التجارة الحرة الجديد.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

كندا تستعد لاستقبال سيارات Apple Maps.. والشركة تتعهد بالخصوصية

مسلمو كندا يحتفلون برمضان بالإفطار فى المركز الإسلامى وصلاة التراويح

الأمم المتحدة تدعو كندا إلى استقبال المزيد من اللاجئين القادمين من المكسيك

السفير الصينى فى أوتاوا: العلاقات مع كندا فى أدنى مستوى لها

رئيس وزراء كندا يهنئ نظيره الهندى بإعادة انتخابه

رئيس وزراء كندا يبحث مع رئيس إندونيسيا العلاقات الثنائية ومنع التطرف عبر الإنترنت

كندا تخصص 100 مليون دولار كمساعدات للروهينجا فى بنجلادش

كندا

امريكا

المكسيك

الألومينيوم

اوسمكا

مايك بنس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة