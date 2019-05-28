سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قرقاش يحذر العرب مما يجرى في أوروبا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:28 ص
قرقاش يحذر العرب مما يجرى في أوروبا قرقاش
وكالات
إضافة تعليق
 
علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، معتبرا أن تقدم "أقصى اليمين" يشكل "انحرافا" آخر في النظام الليبرالي، وحذر العرب من ذلك، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وقال قرقاش على "تويتر": "النتائج الدراماتيكية للانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي هي "انحراف" آخر في النظام الدولي اللبرالي.
 
وحذر قرقاش العالم العربي من هذا "الانحراف" وقال إنه "بحاجة إلى تقييم هذه التغييرات والعمل بجد لتأكيد مكانتها في البنية العالمية الناشئة متعددة المراكز".
 
وحقق تحالف أوروبا الأمم والحريات الذي يضم الأحزاب القومية وقوى أقصى اليمين تقدما ملموسا في انتخابات البرلمان الأوروبي وحصل على 58 مقعدا في البرلمان الجديد.
 
وكشفت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي عن تصدر حزب "بريكست" نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا، بينما فاز أقصى اليمين في فرنسا، حيث تقدم حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة مارين لوبان على تحالف الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون.
 
أما في اليونان، فمني رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بانتكاسة كبيرة، فيما تصدر حزب الرابطة  اليميني الانتخابات في إيطاليا.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أنور قرقاش: اتفاق المجلس العسكرى والمعارضة يضع السودان على طريق الاستقرار

أنور قرقاش يهنئ الشيخ منصور مالك مان سيتى: "انجاز تاريخى ونجاح إسطورى"

أنور قرقاش

انتخابات البرلمان الأوروبي

النظام الليبرالي


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة