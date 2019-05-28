قبول اعتذارات مقدرى امتحانات أولى ثانوى عن المشاركة بالثانوية العامة كملاحظين

تسهيلا عن المعلمين المنتدبين للتصحيح الإلكترونى فى امتحانات الصف الأول الثانوى العام، تمت الموافقة على قبول اعتذراتهم للعمل كملاحظين فقط بامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وكلف رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازى المديريات التعليمية بضرورة قيام مدير التعليم العام بالمديرية بتكليف موجهي عموم المواد الدراسية بإعداد كشوف بمقدرى المواد الدراسية إلكترونيا والذين حصلوا على جواب انتداب للملاحظة بامتحانات الثانوية العامة وذلك للاعتذار عن أعمال الملاحظة فقط بامتحانات الثانوية العامة.



وشدد رئيس قطاع التعليم العام، على أن يقوم مدير التعليم العام بالمديرية باستلام أصل جوابات الانتداب لمقدرى المواد الدراسية إلكترونيا طبقا للكشوف المعتمدة من الموجهين وارسالها إلى مندوب لجنة الإدارة بالمديرية المسئولة عن تلقى اعتذارات المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2019.