قائد الحرس الثورى: إيران استنزفت قدرة أمريكا على الحرب

رويترز

نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن الميجر جنرال حسين سلامى قائد الحرس الثورى الإيرانى قوله اليوم الثلاثاء إن "القوة المطلقة" لإيران فى منطقتها استنزفت قدرة العدو الأمريكى على شن حرب ضدها.

جاء هذا الحديث بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه لا يسعى لتغيير النظام فى إيران بعد تحركات لتعزيز القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط وبأن من الممكن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووى.

وفى تلميح على ما يبدو إلى تصريحات ترامب خلال زيارة إلى اليابان، قال سلامى "استطعنا... تجريد العدو من قدرته على الحرب. ترون هذا التراجع والانهزام في حديث الأعداء".

وأضاف "اليوم صارت إيران قوة مطلقة في المنطقة ولهذا السبب فهي لا تهاب تهديدات العدو. واليوم تعرضت الفلسفة السياسية لأمريكا للهزيمة".

وبدا أن ترامب خفف من حدة نبرته عندما تحدث عن إيران وعبر عن اعتقاده في رغبة طهران في إبرام