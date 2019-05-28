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فيديو.. تعليم السويس تبدأ مشروع التنسيق الإلكترونى لرياض الأطفال

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:10 ص
فيديو.. تعليم السويس تبدأ مشروع التنسيق الإلكترونى لرياض الأطفال سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس
السويس – السيد فلاح
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قالت، سلمى الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن المديرية أطلقت مشروع التنسيق الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2020/2019، مما تعد طفرة رقمية ونوعية بالمحافظة.

أضافت، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مشروع التنسيق الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال يخفف من الأعباء عن كاهل ولى الأمر، حيث يتم تنفيذه تحت إشراف، أشرف السروي، مدير عام التعليم العام وبالتعاون بين توجيه عام رياض الأطفال، لتبدأ عملية تدشين الموقع الإليكترونى الخاص بتنسيق رياض الأطفال وتحت إشراف فنى من محمد عادل سليمان مسؤول التطوير بالديوان ومدير الموقع الفنى لبوابة السويس التعليمية.

وأكدت سلمى الشاعر، أنها اعتمدت مجموعة من المدارس الداعمة للمشروع والموزعة على النطاق الجغرافى لمدارس الإدارات التعليمية الثلاثة، لتقدم كافة خدمات التقديم الإلكترونى من خلالها بالمجان لأولياء الأمور، وهى على النحو التالي:

"جميع المدارس التجريبية والمتميزة داعمة للمشروع بالمجان، ومدارس إدارة شمال السويس، "مدرسة سعد بن معاذ، ومدرسة توفيق الحكيم ومدرسة الشيماء، ومدرسة إبراهيم سليمان"، ومدارس إدارة جنوب السويس، وهى "مدرسة الأمام الشافعي، ومدرسة صلاح الدين، ومدرسة الخليلية، ومدرسة محمد حافظ"، ومدارس إدارة الجناين مدرسة، "محمد فريد، ومدرسة سعيد البشتلى، ومدرسة قرية عامر، ومدرسة أبو بكر الصديق".

وأشارت، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، إلى أنه يمكن التقديم عن طريق الهاتف المحمول أو النت المنزلى أو الاستعانة بأى مصدر إنترنت خارجى فى حالة وجود صعوبات بالمدارس.

 

 


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