فيديو... استعدادات العاصمة الإدارية لأطول مائدة إفطار فى العالم

كتب أحمد حسن

ينشر "اليوم السابع" فيديو استعدادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لإعداد أطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بحضور مسئولى موسوعة جينيس، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية ورجال الأعمال.

من جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن حفل الإفطار سيشمل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية، بغرض تعريف المواطن المصرى بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم يلى ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعى، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين، بالإضافة لشاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأضاف، تسعى العاصمة الإدارية للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كل شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف".