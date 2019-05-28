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عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة فى 26 ولاية أمريكية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:25 ص
عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة فى 26 ولاية أمريكية طفلة مصابة بالحصبة
كتب وكالات
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قال مسئولون اتحاديون فى قطاع الصحة الأمريكى الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت 60 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضى، ليصل عدد الحالات المؤكدة هذا العام إلى 940 حالة، فى أسوأ تفش منذ عام 1994 ومنذ أُعلن القضاء على المرض فى عام 2000، بحسب "سكاى نيوز".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الإصابة بالمرض شديد العدوى، والذى قد يفضى إلى الوفاة فى بعض الأحيان، ارتفع بواقع 6.8 فى المئة خلال الأسبوع المنتهى 24 مايو، وإن التفشى شمل 26 ولاية. وتقدم المراكز متابعة أسبوعية كل يوم اثنين.

ويحذر الخبراء من أن التفشى لم ينته مع اقتراب أعداد الحالات لما كانت عليه فى 1994 عندما بلغت 958 حالة. وكان ذلك أعلى رقم منذ 1992 عندما سجلت المراكز 2126 حالة إصابة.

وألقى مسؤولو الصحة العامة اللوم فى عودة الحصبة للظهور إلى انتشار معلومات مضللة عن الأمصال فى رفض بعض أولياء الأمور تطعيم أطفالهم معتقدين، على خلاف الحقائق العلمية، بأنه يحتوى على مكونات يمكن أن تؤدى لإصابة الأطفال بالتوحد.

وتقول المراكز إنه رغم اختفاء الفيروس من الولايات المتحدة فى عام 2000، مما يعنى أن المرض لم يعد متوطنا بشكل دائم هناك، ما زال ينتشر عبر المسافرين القادمين من دول مازالت الحصبة متوطنة فيها.

 

 


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