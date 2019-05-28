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عدد جديد من مجلة المصور بعنوان: "خطة استعادة رأس نفرتيتى"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:36 م
عدد جديد من مجلة المصور بعنوان: "خطة استعادة رأس نفرتيتى" الكاتب الصحفى أحمد أيوب
كتب محمد السيد
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تحت عنوان "خطة استعادة رأس نفرتيتى" أصدرت مجلة المصور برئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد أيوب، عددها  رقم 4936 وجاء فيه موضوع حمل عنوان "سر القرار 809 لشيخ الأزهر".

وتناول العدد الجديد من مجلة المصور موضوعا أخر حمل عنوان "التقى مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويشاركهم الإفطار.. الفريق أول محمد زكى القائد العام: القوات المسلحة ملك الشعب وصاحبة المسئولية الأكبر فى حماية الأمن القومى المصرى".

كما ضم العدد موضوع أخر بعنوان :"من وقف بطاقات التموين إلى عدم زيادة الأجور.. BBCالمهنية فى ترويج الأكاذيب"،» و موضوع أخر بعنوان "المليجى" يستقوى بالمراكز البحثية.. و"مشعل" أمل "علوم القاهرة ".. أزمة "مناصب " فى نقابة " العلمين"، وموضوع أخر بعنوان: "جامعة القاهرة : 50 فى المائة من الفرع الدولى للمتفوقين مجانا ..العمل 24 ساعة.. وفتح باب التبرع بموافقة التضامن".

كما تضمن العدد ملحق للمصور الرياضى بعنوان "الزمالك يعود لمنصات التتويج ".

 
ملحق للمصور الرياضى (1)
ملحق للمصور الرياضى (2)
 
ملحق للمصور الرياضى (3)
 
ملحق للمصور الرياضى (4)
 
ملحق للمصور الرياضى (5)
 
ملحق للمصور الرياضى (6)
 
ملحق للمصور الرياضى (7)
 
ملحق للمصور الرياضى (8)
 
ملحق للمصور الرياضى (9)
 
ملحق للمصور الرياضى (10)
 

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