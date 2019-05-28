عادل عدوى رئيسا للجنة الإشراف على تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها، برئاسة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والاستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها، وعضوية المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق.

كما تضم اللجنة فى عضويتها، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنها، والمدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور حسنى عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة بنها، والدكتورة راندا مصطفى الأستاذ بكلية الطب جامعة بنها، والدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب جامعة بنها ( منسقاً ).

وقال السعيد، ان اللجنة سوف تتولى مهام إعداد لائحة مالية وإدارية لشئونها، وإعداد خطة متكاملة لتنمية الموارد بالمستشفيات، والعمل على بناء علاقات الثقة مع الجهات المتبرعة، وإعتماد سياسة الشفافية والوضوح فى تحديد ومتابعة مجالات الإنفاق المختلفة، و صياغة مشاريع متكاملة مقرونة بدراسات جدوى إقتصادية وإجتماعية، وتدريب المعنيين على مهارات الأتصال والإقناع، فضلا عن إقامة الأسواق الخيرية والحفلات والمعارض وتوظيف التقنيات الحديثة لتنمية الموارد، مع الاهتمام بالدور الإعلامي وتعريف المجتمع بأهداف اللجنة وأنشطتها وانجازاتها، بالإشتراك مع ذوى الأختصاص.

وأكد رئيس الجامعة، أن اللجنة سوف تختص أيضا بالإشراف والتنسيق لتنمية موارد مستشفيات جامعة بنها، من خلال التبرعات العينية (المادية)، والتبرعات النقدية فى الحساب البنكى الخاص بتبرعات المستشفى الجامعى، والإشراف علي أوجه الصرف المختلفة.

واضاف السعيد، أنه يجوز للجنة أن تتلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، ولا يجوز لها تلقى أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو جهة أجنبية، أو من يمثلها فى الداخل، وعلى اللجنة الأستعانة بالمختصين فى المجالات المختلفة لتحقيق أهدافها.