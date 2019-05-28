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طلاب الصف الأول الثانوى بأسوان يؤدون امتحان مادة الفيزياء الكترونيا بنسبة 100%

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:29 ص
طلاب الصف الأول الثانوى بأسوان يؤدون امتحان مادة الفيزياء الكترونيا بنسبة 100% مسئولى التربية والتعليم
أسوان - ندا سليم
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وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى التربية والتعليم بتسخير كافة الجهود أمام اللجان الإمتحانية لإستكمال إمتحانات الدبلومات الفنية وأيضاً إمتحانات الصف الأول الثانوى والذى وصلت نسبة تنفيذه اليوم إلى 100 % ضمن منصة الإمتحان الإلكترونى داخل 32 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وشدد المحافظ على إستمرارية تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والمراقبين بتوفير وسائل التهوية المناسبة من المراوح وأجهزة التكييف لحين الإنتهاء من فترة الإمتحانات بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لتحقيق الإجابة النموذجية لكافة المواد الدراسية بالشكل المطلوب.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، أن غرفة متابعة إمتحانات الصف الأول الثانوى بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة تواصل عملها لمتابعة أداء الإمتحان الإلكترونى حيث يؤدى الطلاب اليوم إمتحان الفيزياء إلكترونياً ، مؤكداً على أنه تم التنبيه مجدداً على جميع المدارس بعدم إصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان ، وأنه يسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى فقط ، وتم التأكيد على ضرورة أن يدخل الطالب إلى منصة الإمتحان بالكود الخاص به فقط.

 
 
 

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محافظ اسوان

التربية والتعليم

اللجان الإمتحانية

الدبلومات الفنيه

الصف الاول الثانوى


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