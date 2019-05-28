طقس شديد الحرارة حتى الجمعة.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 39 درجة

كتب محمود راغب

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، الذى بدأ أمس الاثنين، ويستمر حتى غد الجمعة.

وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع درجات الحرارة يتراوح بين 4 و5 درجات، موضحًا أن الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة، وأن العظمى فى القاهرة ستتراوح بين 38 و39 درجة.

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاطا نسبيا فى سرعات الرياح، بشكل لا يُؤثر على الأنشطة اليومية، لكنه يُقلّل الشعور بدرجات الحرارة، مناشدًا المواطنين بتوخى الحذر من حرارة الجو وعدم التعرّض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب الوقوف فى الشمس فترات طويلة، مع الإكثار من شرب السوائل.