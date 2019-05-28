"طب بنها" توزع 410 شنط رمضان على مرضى أطفال الغسيل الكلوي

القليوبية إبراهيم سالم

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، طلاب فريق 3V لطلاب جامعة بنها، بتوزيع 200 شنطة رمضان لمرضي أطفال الغسيل الكلوي، ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات بنها الجامعية وذلك تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان البيطار نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة راندا مصطفى وكيل الكلية لخدمة المجتمع، أن هذه المبادرة جاءت إيمانًا من الكلية بواجبها المجتمعي في إسعاد الأطفال والتخفيف على الفقراء من رواد المستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أنه تم توزيع 200 شنطة رمضان على أطفال مرضي الغسيل الكلوي، ليصل بذلك إجمالي ما تم توزيعه منذ إنطلاق شهر رمضان 410 شنط رمضان.

وأوضحت، أن المبادرة جاءت بتنسيق الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشاركة مع فريق 3V لطلاب جامعة بنها، والدكتور طارق عيسوي مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور عبد الحميد عبد المنعم رئيس وحدة غسيل الكلى للأطفال بالمستشفيات الجامعية، ومنسقي قطاع خدمة المجتمع بالجامعة وكلية الطب البشري.











































