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طاجيكستان تستقبل وزير الدفاع الروسى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:46 ص
طاجيكستان تستقبل وزير الدفاع الروسى الرئيس الطاجيكستانى
وكالات
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وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة دوشانبه عاصمة جمهورية طاجيكستان.

وتوجه وزير الدفاع الروسي إلى طاجيكستان للقاء قادة هذه الجمهورية وإجراء المباحثات المتعلقة بتحديث القوات المسلحة لجمهورية طاجيكستان وعمل القاعدة العسكرية الروسية الموجودة في طاجيكستان معهم.

وقالت المتحدثة باسم وزير الدفاع الروسي، روسيانا ماركوفسكايا، إن الوزير شويغو ينوي مناقشة تحديث قوات طاجيكستان وعمل القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان مع وزير دفاع جمهورية طاجيكستان، ميرزه شيرعلي.

وسيتم بحث نفس الموضوعات خلال اللقاء المرتقب بين رئيس جمهورية طاجيكستان امام علي رحمون ووزير الدفاع الروسي.

ونوهت المتحدثة باسم وزير الدفاع الروسي إلى إن محادثاته مع قادة جمهورية طاجيكستان ستركز على تزويد القاعدة العسكرية الروسية بالأسلحة الجديدة وتحديث جيش طاجيكستان.

 


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طاجيكستان

روسيا

روسيانا ماركوفسكايا


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