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ضبط 86 قضية ابتزاز ونصب وتزوير وانتحال صفة عبر السوشيال ميديا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:01 م
ضبط 86 قضية ابتزاز ونصب وتزوير وانتحال صفة عبر السوشيال ميديا موقع التواصل الاجتماعى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط(86) قضية إبتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال إسبوع فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين.
 
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال إسبوع عن ضبط (86) قضية (إبتزاز مادى-نصب على المواطنين -ترويج لبيع الآثار والأدوية المستورده مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - إنتحال صفه) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع .
 
 

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