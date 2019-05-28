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ضبط 673 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:09 م
ضبط 673 هاربا من أحكام قضائية بأسوان حبس
أسوان - صلاح المسن
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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم  حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط  673 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط  139 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 21 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط  347 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و  165محكوما عليهم في جنح المخالفات و4 أحكام سرقة تيار كهربائي وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

كما شنت الأجهزة الأمنية حملات على الأسواق والمخابز خلال شهر رمضان، لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر.

أسفرت الحملة  عن تحرير 21 قضية تموينية  شملت  ضبط قضية سلع مجهولة المصدرو4 قضايا مخالفات المخابز البلدية و 2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و 2 قضية بيع سلع  "سجائر بأذيد من السعر الرسمي و 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.


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