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ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:52 م
ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

والمتهمون هم "اشرف.ع.م"28 عامًا سائق مقيم ميت غمر دقهلية و"صلاح.م.م"37 عاما سائق مقيم كفر شكر دقهلية و"محمد.ص.م"29 عاما حاصل على سياحة وفنادق مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"محمد.ال.ا"41 عاما دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية و"تامر.س.م"37 عاما سائق مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية و"محمود.م.ال"31 عاما سائق مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية  

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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