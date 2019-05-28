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ضبط 4110 هاربين من أحكام وتحصيل 1034 جنيه بحملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:32 ص
ضبط 4110 هاربين من أحكام وتحصيل 1034 جنيه بحملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4110 هاربين من أحكام، منهم 4 محكوم عليهم فى جناية 1263 حكم جزئى، و 136 حكم مستأنف، و 2664 حكم فى غرامات، و 43 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 114 ألف و 920 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

 


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