ضبط 4 عاطلين بينهم شقيقين بحوزتهم كيلو و150 جراما من الحشيش والأفيون

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط 4 تجار لمخدرى الأفيون والحشيش من بينهم شقيقين، وذلك بمركزى سوهاج والمراغة حيث بلغت الكميات المضبوطة بحوزة المتهمين الثلاثة كيلو و150 جراما من مخدر الأفيون.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فرع جنوب الصعيد بقيام 4 عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة " وخاصة الحشيش والأفيون" متخذين من مركزى المراغة وسوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث المركزين وقد أسفرت جهود ضباط الإدارة بجنوب الصعيد من كمال . ف . ا وحسين . ف . ا شقيقه ويقيمان ونينية وبحوزتهما 650 جراما من مخدر الأفيون و2 دراجة بخارية و2 مطواة ومبلغ مالى 3185 جنيها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2487 إدارى مركز سوهاج.

واستكمل ضباط الإدارة جهودهم والتى أسفرت عن ضبط محمود . ا . م . ص ويقيم العمرة دائرة مركز سوهاج وبحوزته 250 جراما من مخدر الحشيش ومبلغ مالى قدره 1000 جنيه وتم تحرير المحضر رقم 238 إدارى مركز سوهاج.

وانتهت جهود ضباط الغدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط الزقيمى . م . أ وبحوزته 250 جراما من مخدر الأفيون ومبلغ مالى قدره 5200 وتم تحرير المحضر رقم 1921 إدارى المراغة .

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.