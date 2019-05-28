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ضبط 35 قضية سلاح نارى ومخدرات و55 قضية آداب فى حملة مكبرة بالمحلة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:40 م
ضبط 35 قضية سلاح نارى ومخدرات و55 قضية آداب فى حملة مكبرة بالمحلة حبس أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شن فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، حملة مكبرة بنطاق مدينتى المحلة وسمنود، والقرى التابعة لهم، لإحكام السيطرة الأمنية، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة والمخدرات، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهودها عن ضبط 35 قضية سلاح نارى ومخدرات، وتشكيلا عصابيا لسرقة بوابات المقابر، و55 قضية آداب عامة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.


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