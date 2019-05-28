ضبط 35 ألف صاروخ "ألعاب نارية" بحوزة عامل فى الفيوم قبل ترويجها بالعيد

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بضبط "شعبان. ع. ع"، 50 سنة، عامل ومقيم فى قرية النزلة بمركز الشواشنة، وبحوزته 35 ألف صاروخ "ألعاب نارية" بقصد الاتجار وبيعها فى الأسواق قبل عيد الفطر، وتحرير المحضر 2870 لسنة 2019 بشأن الواقعة.