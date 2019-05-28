ضبط 35 ألف صاروخ "ألعاب نارية" بحوزة عامل فى الفيوم قبل ترويجها بالعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط عامل بحوزته 35 ألف صاروخ "ألعاب نارية" قبل بيعها فى الأسواق بمناسبة عيد الفطر، وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بضبط "شعبان. ع. ع"، 50 سنة، عامل ومقيم فى قرية النزلة بمركز الشواشنة، وبحوزته 35 ألف صاروخ "ألعاب نارية" بقصد الاتجار وبيعها فى الأسواق قبل عيد الفطر، وتحرير المحضر 2870 لسنة 2019 بشأن الواقعة.
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