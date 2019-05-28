ضبط 30 ألف عبوة منتجات غذائية بها عيوب صناعة فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية وشرطة التموين حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن إحدى شركات المنتجات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية منها فول مدمس – خرشوف معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات.

وبالمعاينة تبين انتهاء تواريخ الإنتاج والصلاحية وبها عيوب صناعة وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندية بكميات قدرها 30 ألفا و600 عبوة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة للتحقيق.