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ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى مداهمات أمنية لـ"السحر والجمال"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:04 م
ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى مداهمات أمنية لـ"السحر والجمال" حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، خلال مداهمات أمنية لمنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظة الإسماعيلية، وعثرت على كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بحوزة المتهمين.
 
 
وأسفر استهداف المنطقة الحدودية لمدينة العاشر من رمضان، المعروفة باسم "السحر والجمال"، عن ضبط عاطل يقيم فى دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وسبق اتهامه فى قضية سرقة متجر، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته "فرد خرطوش" وطلقة من العيار نفسه، و3 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بغرض الاتجار.
 
وضبطت الحملة أيضا عاطلا فى دائرة قسم ثان العاشر من رمضان، لاتجاره فى المواد المخدرة، إذ عثرت بحوزته على 25 جراما من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

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السحر والجمال

خارجين عن القانون

سلاح

جهود امنية


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