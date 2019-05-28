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ضبط 1503 مخالفات مرورية على الطرق العامة فى القليوبية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:55 م
ضبط 1503 مخالفات مرورية على الطرق العامة فى القليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1503 مخالفات مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة، وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1503مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و 143 مخالفة انتظار خاطئ، و 192حالة تصالح فورى، وسحب 27 دراجة نارية، وحجز 5 وتحصيل مبلغ 25800 جنيه.

 

كما شن رجال المرور، حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 17 رخصة، و9 تصالح وتحصيل 2150 جنيه غرامة.

 

كما تم، ضبط 89 مخالفة مرافق، وهم 18 أشغال، 3 نظافة عامة، 21 بائعا جائلا، 27 إزالة فوريه، 9 وصلات كهربائية، 6 فرش شاى،1 فض أختام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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