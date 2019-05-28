ضبط مدير شركة منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتصنيع منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من منتجات الألبان، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ تصنيعها بقصد مد فترة صلاحيتها خلافًا للحقيقة.

وتم ضبط كميات قدرها 9768 آلاف عبوة زبادى، لبن جاموسى "كامل – خالى الدسم"، 1600 عبوة مسلى، 51 كيلو جرام "مورتة طبيعية" غير مدون عليها أى بيانات تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.