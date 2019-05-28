ضبط متسولة سكندرية جمعت 400 جنيه من شوارع دمياط خلال 3 ساعات فقط

دمياط - معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث قسم أول دمياط، بقيادة الرائد محمد معوض رئيس مباحث القسم، من ضبط متسولة شابة، تبين لاحقا أنها من الإسكندرية، وجمعت 400 جنيه خلال أقل من 3 ساعات من التسول.

وتبين أن المتسولة تدعى "م. م. ر"، من الإسكندرية وفى العقد الثالث من عمرها، واعترفت بأنها اعتادت التردد على محافظة دمياط فى رمضان، باعتباره موسم التسول، وأنها استأجرت شقة فى رأس البر.