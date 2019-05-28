ضبط كوافير حريمى بحوزته لفافات هيروين مخدر قبل توزيعها بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة اول الغردقة، من ضبط كوافير حريمى بحوزته عدد من لفافات الهيروين المخدر، بقصد الإتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد أسامة مهران رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد ضبط المدعو"احمد.ح.ع" كوافير حريمى، ومقيم الدقهلية، وبحوزته 19 لفافة ورقية بداخلها جوهر الهيروين المخدر، تزن 40 جرام تقريبا و300 جنيه، هاتف محمول عند تواجده بدائرة القسم.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى متحصلات البيع، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6673/2019 جنح قسم أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.